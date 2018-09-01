Спасибо ветерану. "Крылья" взлетели со дна таблицы после победы над "Анжи"

Первый сентябрьский матч РПЛ состоялся в Самаре, где местные "Крылья Советов" принимали махачкалинский "Анжи". Победа в этом матче была для обеих команд особенно важна, ведь она давала возможность подняться с последних двух мест турнирной таблицы, которые игравшие сегодня коллективы занимали после пяти туров. "Анжи" хоть и забил на два гола больше, но располагался ниже из-за меньшего количества очков.

И самарцы, и махачкалинцы пытались активно играть в атаку, "Крылья" чаще били, а "Анжи" больше попадал в створ. Однако действительно сложной работы у голкиперов обеих команд не было. Потенциально опасные моменты защитники нейтрализовывали заранее, а удары летели или выше ворот, или мимо, или прямо в руки вратарям.

Однако всё изменилось на 83-й минуте. Очередную подачу Виталия Денисова с углового ветеран самарского клуба Сергей Корниленко преобразовал в гол. 35-летний нападающий выиграл позицию у своего опекуна и точно пробил головой в дальний угол — 1:0.

До конца матча махачкалинцы не успели ничем ответить соперникам, в итоге проиграли, так и оставшись на последнем месте в таблице. "Крылья" же взлетели со дна в середину.

РПЛ, шестой тур.

"Крылья Советов" — "Анжи" — 1:0.

Гол: Корниленко 83' (1:0).

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 15 очков.

2. "Ростов" — 13.

3. "Спартак" — 13.

...

8. "Крылья Советов" — 7.

16. "Анжи" — 3.