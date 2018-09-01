Футболист "Тоттенхэма" спасся от корейской армии благодаря победе на Азиаде

На Азиатских играх в Индонезии завершился футбольный турнир. В финальном матче сборная Южной Кореи выиграла у Японии со счётом 2:1, добыв победу в дополнительное время.

Помимо самого по себе высокого результата, эта победа имеет особенное значение для полузащитника корейской сборной Сон Хын Мина, играющего в АПЛ за "Тоттенхэм". В случае неудачного выступления на этом турнире ему бы пришлось отправиться в армию и забыть о профессиональном футболе на два года.

Игроку "шпор" сейчас 26 лет. В корейскую армию забирают, как и в российскую, до 27 лет. Призыву подлежат все молодые люди старше 18 лет, срок службы составляет один год и девять месяцев. Карьера профессионального футболиста в клубе АПЛ не является причиной, по которой Сона могли не призвать. Единственное исключение, прописанное в законодательстве, которое могло помочь корейцу "откосить", — большие успехи на международной арене. Под это определение как раз и подходит победа на Азиатских играх.

Футболист "Тоттенхэма" бежит из АПЛ на Азиаду, чтобы откосить от армии

Теперь Сон может спокойно возвращаться в стан "Тоттенхэма" и продолжать выступать в Английской премьер-лиге. Его клуб уже завтра сыграет на выезде с "Уотфордом". Впрочем, кореец наверняка получит возможность отдохнуть после изнурительного турнира, а вернётся в состав "Тоттенхэма" уже к матчу с "Ливерпулем", который состоится 15 сентября.

В отсутствии Сона "Тоттенхэм" одержал две победы, оба раза поразив ворота соперников по три раза. Сейчас лондонский клуб занимает второе место в чемпионате Англии, имея матч в запасе.