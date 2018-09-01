В сборную его! Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить "Урал"

Московские армейцы, мощнее всех проведя финальный день трансферного окна, принимали на своём поле екатеринбургский "Урал". ЦСКА продолжает искать свою игру после масштабного обновления, при этом с переменным успехом добиваясь результата.

"Урал" же пока очень страдает от упущенных возможностей, часто пропуская голы в концовках поединков. В этот же раз вратарю уральской команды пришлось вынимать мяч из собственных ворот уже в стартовой пятнадцатиминутке. Дмитрий Ефремов решился на дальний удар, а Фёдор Чалов хитро, хотя, возможно, даже неосознанно, подправил траекторию полёта мяча, лишив голкипера шансов отразить этот удар. 1:0 уже на тринадцатой минуте матча.

Ещё до перерыва Чалов забил уже вполне "свой" гол. Нападающий повёл армейцев в быструю атаку, возле линии штрафной сыграл в стенку с Ильзатом Ахметовым, после чего неотразимо пробил в ближний угол — 2:0.

"Урал" традиционно имел свои моменты и даже заработал пенальти на старте второй половины встречи. К точке подошёл камерунский легионер команды Петрус Бумаль, но его удар угодил в штангу. Екатеринбуржцы не сдались даже после этого упущенного шанса. "Урал" бомбардировал ворота ЦСКА преимущественно с дальней дистанции, однако вратарь сборной России Игорь Акинфеев, на днях продливший контракт с клубом своей жизни ещё на четыре года, играл очень спокойно.

Чалов, в свою очередь, мог вполне оформить хет-трик, но и визави Акинфеева Ярослав Годзюр после двух пропущенных голов играл надёжно. Однако после красивой комбинации армейцев на 85-й минуте Годзюр спасти не смог. А забил снова Фёдор Чалов, явно поймавший кураж.

Когда всё уже было решено, совсем отчаявшиеся уральцы выдали передачу прямо на ногу Кристияну Бистровичу, который вколотил мяч в девятку, установив окончательный счёт.

В итоге матч завершился со счётом 4:0. ЦСКА поднялся на пятое место, "Урал" остался на двенадцатом. А Фёдор Чалов с пятью забитыми голами возглавил гонку бомбардиров Российской премьер-лиги.

РПЛ, шестой тур.

ЦСКА — "Урал" — 4:0.

Голы: Чалов 13', 31', 85' (1:0, 2:0, 3:0), Бистрович 89' (4:0).

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 15 очков.

2. "Ростов" — 13.

3. "Спартак" — 13.

...

5. ЦСКА — 9.

...

12. "Урал" — 4.