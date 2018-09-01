СКА разнёс "Ак Барс" в матче открытия сезона КХЛ на уменьшенной площадке

В первой игре 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги команда Ильи Воробьёва завоевала кубок открытия, разгромив в гостях казанцев — 6:1.

Новый сезон КХЛ в первом же матче дал шанс сравнить двух тренеров сборной России. Нынешнего, Илью Воробьёва, для которого это был официальный дебют в СКА, и тренера времён Олимпиады в Сочи Зинэтулу Билялетдинова, действующего обладателя Кубка Гагарина.

Если у СКА поменялся наставник, то у "Ак Барса" — площадка. В межсезонье в Казани изменили традиционный российский вариант с шириной 30 метров на 28 (так называемая финская площадка). Наконец-то клуб — гордость Татарстана после стольких лет оборонительного хоккея сделал шаг к повышению зрелищности. А заодно и вместимости арены. Это ещё не НХЛ, где играют на 26-метровом льду, но тенденция обнадёживающая.

Тем не менее в первом периоде хоккей зрелищным не получался. Единственную шайбу забросил старожил СКА Патрик Хёрсли, и это было скорее случайностью, чем отражением преимущества петербуржцев. У обеих команд оборона была явно лучше нападения соперника. И новичкам СКА Якупову, приехавшему из энхаэловского "Колорадо", и Кузьменко из ЦСКА изменить это ожидаемое положение дел было не под силу. "Ак Барс" же усиливал летом именно оборону: вместо Токранова, который переехал как раз на Неву, пришёл защитник "Бостона" Постма.

Видимо, в этом году Билялетдинову придётся серьёзно работать над новыми защитными построениями. Во втором периоде казанцы сравняли счёт благодаря голу Яруллина, но затем армейцы в течение нескольких минут решили исход игры. Казанцы начали массово удаляться, а Гусев и Тихонов — протаптывать путь к первому трофею нового СКА.

В третьем периоде гости продолжили голевую феерию, дав отличиться другим своим хоккеистам: Каблукову, Прохоркину и новобранцу Якупову.

6:1 — чувствительное поражение для казанцев и отличное начало сезона для петербуржцев. Кажется, и в 11-м сезоне КХЛ нас ждёт усугубление неприятной тенденции, когда один клуб набирает в "регулярке" в три раза больше очков, чем аутсайдеры.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

"Ак Барс" — СКА — 1:6 (0:1, 1:2, 0:3).

03:50 — Хёрсли (Гусев, Дацюк).

27:24 — Яруллин (Клинкхаммер, Кара).

29:54 — Гусев (Дацюк).

33:41 — Тихонов (Каблуков).

44:38 — Каблуков (Токранов, Тихонов).

53:13 — Прохоркин (Барабанов).

57:03 — Якупов (Хёрсли).