На зависть Смолову. "Краснодар" выстрадал победу над "Локомотивом"

В любом другом туре игра "Краснодара" и "Локомотива", четвёртой и первой команд по итогам прошлого сезона, наверняка была бы ключевой. Однако в расписании шестого тура есть вывеска "Зенит" — "Спартак", а потому все другие матчи будут лишь прелюдией к главной дуэли тура.

После пяти туров команды набрали только половину от возможных очков, а поэтому вряд ли могут быть полностью удовлетворены стартом чемпионата. После закрытия трансферного окна стартовую часть сезона можно считать оконченной, а потому любая победа может помочь включиться в борьбу в лидирующей группе. Это понимали и "Краснодар", и "Локомотив".

Дополнительных интриг в этом противостоянии искать не нужно, они сами находят себя. Во-первых, они связаны, конечно, с Фёдором Смоловым, который после долгих и успешных лет в краснодарском клубе перебрался в столицу. Перед игрой он поднялся на родные когда-то трибуны, подарил фанатам свою футболку, но это не уберегло его от регулярных освистываний по ходу игры.

У самого Смолова игра откровенно яркой не получилась. Он был активен впереди, искал свободные зоны и стягивал на себя игроков обороны. Но главное для форварда — это голы, а их зрители в Краснодаре не увидели, чему местная публика теперь привыкает радоваться. Более того, нападающий был вынужден закончить игру раньше времени из-за травмы: Смолова заменил Антон Миранчук.

Однако свою маленькую роль в голе "Локомотива" Фёдор всё же сыграл. На 32-й минуте от стянул за собой на левый фланг защитников, благодаря чему справа образовалась огромная свободная зона. В неё влетел Гжегож Крыховяк, которого запретным в футболе приёмом сбил вратарь Станислав Крицюк. Судья назначил пенальти, и Мануэл Фернандеш чётко реализовал попытку — 0:1.

"Краснодар" контролировал игру до этого, продолжил и после. В первом тайме шикарный момент был у юного Ивана Игнатьева, который после отличного паса Юрия Газинского перебрасывал мяч через Гильерме, но не попал в створ. Однако постоянное давление дало свои плоды менее чем через десять минут после пропущенного гола. Массированная атака хозяев поля завершилась тонким пасом в штрафную на Вандерсона, который закинул мяч в дальний угол и сравнял счёт — 1:1.

Жаркий ход первого тайма немного освежил начавшийся после перерыва дождь. Футболисты, глотнув свежего воздуха, с новыми силами рванули вперёд: добывать победу. "Краснодар" по-прежнему пытался придумывать витиеватые комбинации, радуя болельщиков, а "Локо" искал шансы в контратаках и при стандартах. И такая тактика вполне могла сработать: после опасной подачи со штрафного и удара головой от гола свою команду спас только Станислав Крицюк.

Когда казалось, что игра так и закончится никому не нужной ничьей, провал в обороне случился у "Локомотива". На третьей компенсированной минуте Магомед-Шапи Сулейманов, оказавшийся в штрафной площади без опеки, мощно пробил между ног Гильерме — 2:1.

"Краснодар" обидно проиграл "Спартаку" на последних минутах, но теперь судьба вернула команде Сергея Галицкого должок. "Быки" побеждают и выходят на четвёртое место в турнирной таблице.

РПЛ, шестой тур.

"Краснодар" — "Локомотив" — 2:1.

Голы: Фернандеш, 33' (0:1), Вандерсон, 39' (1:1), Сулейманов, 93' (2:1).

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 15 очков.

2. "Ростов" — 13.

3. "Спартак" — 13.

4. "Краснодар" — 10.

...

7. "Локомотив" — 8.