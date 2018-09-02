Главный матч осени! "Зенит" и "Спартак" бьются за лидерство в РПЛ в супердерби

Уже во второй день сентября в Санкт-Петербурге встретятся два лидера чемпионата России — "Зенит" (15 очков) и "Спартак" (13). Лайф перечисляет главные интриги сегодняшнего большого противостояния (19:00 мск).

Интрига №1: Остановит ли "Спартак" Дзюбу?

Взаимоотношения Артёма и "Спартака" можно смело называть даже вражескими, и культ Дзюбы и его выступление на чемпионате мира ничего здесь уже не поменяет.

Дзюба за пять туров нынешнего сезона забил три гола и отдал две результативные передачи и является на данный момент лучшим футболистом России. Остаётся непонятным, как его останавливать, — тем более что форвард теперь часто смещается на фланги и за него придётся отвечать не только Жиго, Кутепову или Боккетти, но и крайним защитникам. Постепенно подтягивается к Дзюбе и Заболотный. Подсчитано: последние 75 минут их совместного пребывания на поле "Зенит" выиграл у соперников со счётом 10:0.

Посмотрим, как формально лучшая оборона чемпионата будет справляться с лучшим нападающим и лучшей атакой страны.

Интрига №2: Как "Спартак" обойдётся без Промеса?

Буквально за несколько дней до важнейшего матча сезона красно-белых покинул Квинси Промес. Это должно было случиться рано или поздно, и случилось даже позже, чем многие ожидали. Пресловутая промесозависимость у "Спартака" была всё заметнее, при этом голландец в августе был совсем не летучим — и отсутствие его нестандартных действий и неудачный пенальти, в частности, не позволили пройти ПАОК в Лиге чемпионов.

После победы над "Динамо" Квинси выступил с посылом, что у него ещё остался порох в пороховницах и, мол, критикам стоит замолчать. Но так вышло, что это был прощальный матч Промеса за красно-белых. Остаётся пожелать полузащитнику удачи в "Севилье". А "Спартаку" надо искать новых смелых игроков в полузащите, способных на креатив.

Интрига №3: Семак vs Каррера

В чём-то Сергей и Массимо похожи — оба молоды (как тренеры), оба работали долгое время ассистентами и начали карьеры в больших клубах раньше, чем наверняка даже они сами могли предположить. У 54-летнего Карреры старт в "Спартаке" и вовсе получился неожиданным — уволили Аленичева, а рядом больше никого не было. Семак досрочно заменил Манчини, опередив в конкуренции за место в "Зените" Сарри и других серьёзных специалистов.

При этом Семак сразу принял несколько важных кадровых решений: отправил в запас некоторых аргентинцев, да так, что Ригони пришлось уехать и сразу сделать дубль за "Аталанту", 36-летнего Анюкова сделал основным защитником, стал доверять Шатову, Дзюбе, Маку, Эрнани — и все они, как оказалось, умеют забегать под острые передачи, отдавать сами и даже иногда забивать. Проблемы у питерцев всё же есть в опорной зоне — Нобоа выбили на полгода, а Краневиттер пока слаб.

У Карреры, наоборот, не клеится в атаке — спасает либо Зе Луиш, либо Промес (в прошедшем времени), и если "Оренбург" и "Анжи" додавить со счётом 1:0 было можно, то для "Зенита" в гостях потребуется нечто новое. С другой стороны, в Петербурге красно-белые могут сыграть вторым номером, а это у них раньше получалось прекрасно. В этом сезоне такое положение дел было лишь однажды и случилось непроизвольно — в Салониках при 2:0. Тогда отход к своим воротам привёл к провалу.

Интрига №4: "Зенит" Семака — это машина?

Что интересно, почти по всем статистическим показателям заочно москвичи превосходят петербуржцев. У "Спартака" в среднем больше ударов по воротам (19,2 против 15,4 за матч), выше процент владения мячом (56% — 54%) и точность передач, больше отборов, перехватов и выносов, меньше допущенных ударов соперника.

Зато у "Зенита" лучше самый главный показатель — конверсия ударов в голы. Сине-бело-голубые забивают мяч после каждого восьмого удара, а их соперники — после каждого двадцатого.

И именно поэтому остаётся вопрос: пять побед в пяти турах — это случайность или Семак уже делает из "Зенита" машину? В отдельных матчах петербуржцы были очень вялыми, как с "Рубином", где-то помог один рикошет, а о еврокубковых похождениях с постоянными поражениями и вовсе говорить нечего. При этом "Зенит" даже в случае невыразительного начала неизбежно ломает всех в концовке.

Матч со "Спартаком" покажет, переоцениваем ли мы дебют Семака. Тем более что возможная победа даст команде с берегов Невы преимущество в 5 очков над всеми конкурентами.

Интрига №5: Разрушится ли питерское проклятье "Спартака"?

Редко когда в России можно увидеть большой европейский матч на арене мирового уровня. Сегодня наверняка будет установлен рекорд посещаемости сезона-2018/19 Российской премьер-лиги и рекорд всего российского футбола с тех пор, как были закрыты на реконструкцию "Лужники". В прошлом году на дерби двух столиц пришло только 53 359 зрителей при вместимости 64 287 зрителей.

"Спартак" в Петербурге не выигрывал уже очень давно — с 2012 года, когда "Зенит" к 6 мая уже стал чемпионом. После этого результаты неутешительные — 0:5, 2:4, 0:0, 2:5, 2:4, 1:5. Причём на "Петровском" спартаковцы не смогли обыграть в прошлом году и "Тосно" — 2:2. Каррера наверняка захочет отомстить Петербургу за прошлогоднее поражение 1:5 — но удастся ли? Сегодня "Зенит" снова будет фаворитом.