"Сам в шоке". Футболист — о том, как забил одинаковые голы с разницей в 7 лет

33-летний футболист астраханского "Волгаря" Роман Локтионов после матча с владикавказским "Спартаком" в ПФЛ стал настоящей звездой, забив победный, но главное, мистический гол.

На 17-й минуте встречи "Волгаря" и "Спартака" из Владикавказа защитник Роман Локтионов забил гол со штрафного. Всё бы ничего, но ровно семь лет назад он забил точно такой же гол, с такой же позиции, ровно на той же минуте и в ворота той же владикавказской команды, которая тогда носила название "Алания". Мистика — да и только!

Возможно, об этом голе никто бы и не узнал, но популярный блогер Юрий Дудь опубликовал видео с этим моментом на своей странице в "Инстаграме", благодаря чему и мистический гол увидели многие.

Лайф связался с самим футболистом, которого попросил рассказать, что это вообще было.

— Роман, расскажите, пожалуйста, как вам удалось забить этот мистический гол?

— Практически все дальние удары со штрафной отдают бить мне. У меня с малых лет был очень сильный удар. Когда я уже начал играть в профессиональных клубах, то меня ставили бить штрафные. И я прекрасно помню тот матч 2011 года, где я забил "Алании". Когда забивал сейчас им, я даже не придал значения этому. После игры взял телефон в руки, увидел много эсэмэсок. Мне писали: "Как такое вообще может быть?", "Ты забил на такой же минуте, с такой же позиции". А я сам в шоке, что такое получилось! Это просто стечение обстоятельств.

— Ожидали, что видео станет таким популярным в Сети?

— Удивился очень! Все мне показывают, что Юрий Дудь разместил видео у себя. Я его блоги не смотрю, но, конечно, знаю, кто это. Видео у него на странице уже полмиллиона просмотров набрало. Не ожидал такого, если честно.

— Что сказали партнёры по команде и тренер? Наверняка успели уже подколоть вас!

— Ребята говорят, что я стал звездой. Шутят, что теперь меня позовут в программу Андрея Малахова, где обсуждают популярные ролики в Сети. Тренерский штаб ничего такого не сказал, просто посмеялись, что так получилось. Вообще, все мы сейчас находимся в недоумении, что такое произошло. На видео всё одинаково: футболист также рядом стоит, и стенка, и гол, и вратарь в точности падает с мячом. Мистика!

— А вы с точно такой же позиции забивали уже другой какой-нибудь команде?

— Если я сейчас скажу, что всегда забиваю с этой позиции, то все начнут бояться фолить в этой зоне, чтобы не назначали штрафные! (Смеётся.)

— Вокруг вас такой ажиотаж. Как думаете, другие клубы обратят на вас внимание? Согласились бы перейти в клуб хотя бы уровня ФНЛ?

— Раз уж такой резонанс пошёл, тогда пусть меня зовёт "Зенит"! (Смеётся.) Размениваться я уже не буду. Другие клубы мне неинтересны. Намерен остаться в "Волгаре". Меня тут всё устраивает.