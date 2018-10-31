Стало известно имя следующего соперника Александра Емельяненко

Как сообщил менеджер Ризван Магомедов, Емельяненко-младший сразится с бразильцем Франсимаром Баррозу.

37-летний Александр Емельяненко свой следующий поединок проведёт 15 декабря на турнире в Екатеринбурге. Соперником россиянина будет Франсимар Баррозу (Бразилия). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на менеджера бразильского бойца Ризвана Магомедова.

— Нам уже прислали контракт. В самое ближайшее время мы его подпишем. Готовы выйти на ринг против Емельяненко, — заявил Магомедов.

Отметим, что Баррозу 38 лет. Он имеет опыт выступления в UFC. На счету бразильского бойца 21 победа и 7 поражений, а у Александра Емельяненко — 28 побед и 7 поражений.