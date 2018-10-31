Впереди — только великие. Кучеров вышел на четвёртое место по голам за "Тампу"

Российский нападающий оформил дубль в игре с "Нью-Джерси", которая закончилась победой "Тампы" со счётом 8:3.

Один из лучших бомбардиров прошлого регулярного чемпионата Никита Кучеров наконец-то "раззабивался" и в этом. В игре с "Нью-Джерси" российский форвард "Тампы" записал на свой счёт три очка: он забил две шайбы и однажды ассистировал партнёру. Один из голов получился особенно красивым: Кучеров эффектно завершил комбинацию с Джей Ти Миллером и Стэмкосом.

Первая шайба Кучерова стала победной, а два гола позволили ему выйти на единоличное четвёртое место в истории "Тампы Бэй" по шайбам за клуб. Сейчас у россиянина 152 шайбы за "Тампу", он обошёл Брэда Ричардса, в активе которого 150 голов. Выше только троица великих игроков НХЛ —Венсан Лекавалье (383), Мартен Сан-Луи (365) и Стивен Стэмкос (350), который тоже отличился в игре с "Нью-Джерси".

Кучеров в этой же игре был вынужден покинуть лёд после того, как заблокировал бросок соперника. Однако затем вернулся и доиграл матч до конца. "Тампа" выиграла у "Нью-Джерси" со счётом 8:3.

На счету Кучерова в этом сезоне 12 очков. Он второй бомбардир команды. "Тампа Бэй" возглавляет таблицу Восточной конференции.