Сборная России по биатлону определилась с составом на главный предсезонный сбор

Состав сборной будет следующим:
Мужчины (основа): Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко, Семён Сучилов.
Мужчины (резерв): Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Евгений Идинов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Игорь Малиновский.
За счёт регионов также приглашены Алексей Волков, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов и Юрий Шопин.
Женщины (основа): Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова.
Женщины (резерв): Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Александра Алексешникова.
За счёт регионов будут тренироваться также Наталья Ушкина и Наталья Гербулова.
Согласно решению правления СБР, принять участие в контрольных стартах смогут и представители региональных команд, среди которых Кристина Ильченко (ЯНАО), Екатерина Зубова (Архангельская область), Лариса Надеева (Свердловская область), Ирина Старых (Тюменская область), Лейсан Бикташева (Новосибирская область), Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова (обе — ХМАО-Югра), Ольга Дмитриева (Ульяновская область), Сергей Корастылёв, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов (все — Красноярский край), Алексей Корнев (ХМАО-Югра), Максим Буртасов (Новосибирская область).
Контрольные старты — спринт и индивидуальная гонка — пройдут 15 и 17 ноября.
Как ранее сообщал Лайф, на попадание в основную команду претендовали 26 мужчин и 27 женщин, а перед сезоном впервые за долгое время были разработаны чёткие критерии отбора спортсменов в сборную на международные старты.
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