Инъекция КХЛ в Вену. Нужен ли Европе российский хоккей?

Матчи Континентальной хоккейной лиги в Европе не убедили, что российский хоккей способен завоевать европейский рынок. Не совсем понятно, нужна ли экспансия на Запад самой лиге.

В минувший уик-энд Континентальная хоккейная лига провела четыре матча, вынесенных за пределы своих традиционных границ. Финский "Йокерит" принимал "Спартак" и "Северсталь" в Таллине, а "Слован" в рамках KHL World Games в Вене сыграл с ЦСКА и СКА. И если в Эстонию лучшая лига Евразии уже приезжала, то Австрия стала новой точкой на карте КХЛ, 14-й по счёту страной — хозяйкой её игр. Ранее австрийский клуб "Рэд Булл" из Зальцбурга выступал лишь в младшей лиге структуры КХЛ — Молодёжной хоккейной лиге в 2013–2015 годах.

Результаты вояжа получились неоднозначными. В Таллине всё получилось здорово: борьба, победы в один гол, массовое нашествие финских фанатов, вместе с которыми плыл на пароме и сам "Йокерит". В Таллине большая русскоязычная диаспора, так что и российские клубы без поддержки тоже не остались.

В Вене два матча "Слован" — ЦСКА и "Слован" — СКА завершились с общим счётом 0:16. Вряд ли это может считаться признаком сильной лиги и служить хорошей витриной для демонстрации силы нашего хоккея в Европе. Если мы, конечно, считаем братиславский "Слован" нашим — а живёт он во многом на российские деньги, да и стал своим в КХЛ. Которую правильно считать не российской, а международной лигой.

К сожалению, данных о том, были ли финансово успешными выездные игры, пока нет. Представители Erste Bank Arena на запросы Лайфа не ответили. Судить можно только по посещаемости, и тут тоже не всё гладко. С одной стороны, людей было больше, чем на матчах EBEL — международной лиги, куда входят и австрийские клубы. На ЦСКА пришло 5543 человека, на СКА — 5895 при вместимости 7000 мест. С другой стороны, средняя посещаемость Vienna Capitals в сезоне 2017/18 — 4689 зрителей. Таким образом, прирост составил 22%, а ведь существенную долю из пришедших болельщиков составляли словаки и русские. То есть непосредственно австрийцев было на трибунах примерно столько же.

Лайф поговорил с австрийскими журналистами и болельщиками по итогам матчей. Судя по всему, в Вене уровень хоккея ЦСКА и СКА действительно затмил всё остальное. Вот что сказал корреспондент Kleine Zeitung Филип Эдлингер, присутствовавший на обеих играх:

— Безусловно, уровень КХЛ намного выше австрийских команд. Болельщиков было больше, чем обычно на матчах венской команды, были заметны и словаки, и русские. Я бы сказал так — русские отвечали за уровень хоккея, словаки — за атмосферу. ЦСКА и СКА показали крутую игру, а "Слован" поддерживали все 120 минут, несмотря на счёт. Единственное что — здесь есть разочарование от того, что Павел Дацюк не смог выйти на лёд из-за травмы. Его всё-таки хорошо знают и у нас. Насколько я слышал, КХЛ осталась довольна визитом и даже хотела бы провести в Вене матчи в следующих сезонах.

Есть и другие мнения, и ими завалены форумы и страницы КХЛ в соцсетях — что 0:16 было абсурдом и для приезда в Вену можно было придумать афишу и получше. Хоть сам приезд — безусловно позитивный знак. Европейских городов на границах КХЛ ещё много, а креатива с проведением матчей как раз не хватает. Только что было объявлено об отмене "Зимней классики" в Омске, где "Авангард" не играл с начала сезона из-за проблем с ареной. Давно просится хоккейный матч в Москве на "Открытие-арене" или в "Лужниках".

1 и 2 ноября в Хельсинки состоятся вынесенные матчи НХЛ "Виннипег" — "Флорида". Будет очень интересно посмотреть, как на контрасте с КХЛ проведёт своё европейское турне главная хоккейная лига мира. В Финляндии сойдутся сразу четыре российских игрока: за канадцев выступает Дмитрий Куликов, за американцев — Евгений Дадонов, Богдан Киселевич и Максим Мамин.

Визит в Вену обнажил главную проблему КХЛ — отсутствие конкуренции. Если уж выносить определённые матчи в Европу, то ЦСКА — СКА или хотя бы игру с участием "Ак Барса" или "Авангарда", у которого как раз нет своей арены. Да, нынешний сезон приятно удивляет по сравнению с предыдущими сенсационным лидерством "Автомобилиста" на Востоке и сопротивлением "Йокерита" двум армейским клубам на Западе. Но общая картинка остаётся той же, да и вряд ли кто-то верит, что Екатеринбург доберётся до Кубка Гагарина, особенно с учётом введения перекрёстного плей-офф, о котором заявлял президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Не так давно говорилось о возможном вступлении в КХЛ клуба из Парижа и даже Марселя, Лайф подробно писал о перспективах французов. Так получилось, что после первоначального взлёта и захвата Праги и Загреба российский хоккей упёрся в потолок. Сильные федерации вроде шведов отдавать свои клубы не хотят, швейцарцам и немцам мы особо не нужны: там есть Лига чемпионов и посещаемость на хоккее такая, что КХЛ только снится. Вступления в лигу австрийских клубов ждать пока не приходится. По признанию представителей Vienna Capitals, их пятимиллионный бюджет пока совершенно не соответствует требуемому уровню. Нужна ли КХЛ команда из не самой хоккейной страны, когда её класс вряд ли сильно выше наших аутсайдеров — тоже не совсем понятно. Но из всего этого получается, что лиге подходят только не слишком очевидные варианты, которые могут быть интересны лишь по маркетинговым соображениям — города с большим населением и перспективные рынки, как Париж или Пекин.

И пока в нашей лиге будут счета 16:0 — эта ситуация не изменится.