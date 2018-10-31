Джокович помог болельщику во время матча в Париже — видео

Сербский теннисист во время остановки игры подошёл к одному из зрителей, который почувствовал себя нехорошо.

Новак Джокович, занимающий второе место в рейтинге лучших теннисистов мира, вышел в третий круг турнира в Париже. Он обыграл соперника из Португалии Жоао Соузу в двух сетах — 7:5; 6:1. Кроме того, по ходу игры Джокович помог фанату, которому стало плохо. Когда игру остановили, серб подошёл к болельщику, поинтересовался его самочувствием и отдал своё полотенце.

Как ранее писал Лайф, два лучших теннисиста мира — испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович — могут отменить выставочный поединок в Саудовской Аравии. Причина — убийство журналиста Джамаля Хашогджи, критиковавшего местные и американские власти.

В стране могут возникнуть волнения, поскольку матч спонсируется Правительством Саудовской Аравии. Спортсмены сами не хотят никаким образом соприкасаться с политикой.