В "Рому"? Малком хочет сбежать из "Барселоны" после скандального трансфера

Бразилец недоволен отсутствием игровой практики в каталонском клубе и просит руководство продать его в январе.

Бразильский футболист Малком, летом перешедший из "Бордо" в "Барселону", недоволен количеством игрового времени в каталонском клубе. С начала сезона он сыграл всего в двух официальных матчах за "сине-гранатовых". Как пишет издание Mundo Deportivo , Малком из-за сложившейся ситуации попросил клуб продать его уже в январе.

При этом главного тренера Эрнесто Вальверде устраивает усердие Малкома на тренировках, однако он всё равно предпочитает выпускать других футболистов. Малком не получил своего шанса закрепиться во основе даже во время отсутствия Месси из-за травмы.

История с трансфером Малкома в "Барселону" оказалась закрученнее некоторых бразильских сериалов. Прежний клуб игрока "Бордо" уже согласовал его переход в "Рому", однако неожиданно появившиеся каталонцы в последний момент предложили больше денег и увели игрока из-под носа у боссов римского клуба.

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