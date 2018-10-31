Четырёх российских тяжелоатлетов дисквалифицировали из-за допинга

На официальном сайте РУСАДА сообщили, что спортсмены Валерий Темник, Роман Редникин, Сергей Орешников и Фатима Умаханова отстранены от соревнований на четыре года.

На сайте РУСАДА опубликовали заявление, в котором говорится, что четыре тяжелоатлета дисквалифицированы сроком на четыре года. Валерий Темник и Фатима Умаханова были отстранены от соревнований из-за обнаружения в организме следов запрещённых препаратов, а Роман Редникин и Сергей Орешников — за отклонение и неявку на процедуру сдачи проб.

Дисквалификация у Редникина и Орешникова начинается с 1 октября этого года, у Темника и Умахановой — с 4 сентября и 24 сентября соответственно.