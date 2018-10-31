Семшова дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей

Помимо этого, КДК РФС принял решение оштрафовать главного тренера "Химика" на 15 тысяч рублей.

После матча 15-го тура ПФЛ наставник "Химика" Игорь Семшов на пресс-конференции назвал судей мразями. За это его дисквалифицировали и оштрафовали.

— За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц после матча КДК принял решение оштрафовать Игоря Семшова на 15 тысяч рублей, а также дисквалифицировать его на четыре матча (три из них — условно). Испытательный срок будет действовать до конца сезона 2018/19, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца газета "Спорт-экспресс".