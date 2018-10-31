Теперь сосед — бизнесмен. Мамаеву дали интеллигентного сокамерника

Вместе с футболистом Павлом Мамаевым в камере СИЗО № 2, известном как Бутырка, вместо обвиняемого в краже теперь будет сидеть бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

— Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал. Он весьма интеллигентен, — цитирует Мельникова "Интерфакс".

По его словам, бизнесмен находится под стражей уже больше года. У него четверо детей.

Напарником же Александра Кокорина стал мужчина чуть старше него, задержанный из-за злостной неуплаты налогов.

В отношении Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого ранее была избрана мера пресечения в виде ареста до 8 декабря.