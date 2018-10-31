"Зенит" снова выше всех. Паредеса признали лучшим игроком 12-го тура РПЛ

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"Зенит" снова выше всех. Паредеса признали лучшим игроком 12-го тура РПЛ

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Фото:© РИА Новости/Михаил Киреев

Полузащитник забил гол в ворота "Крыльев Советов", который оказался победным для его команды.

Российская премьер-лига подвела итоги голосования за звание лучшего игрока 12-го тура. Наибольшее число голосов набрал аргентинец Леандро Паредес из "Зенита". Он принёс своей команде победу в игре с самарскими "Крыльями".

Паредес — третий игрок "Зенита" после Дзюбы и Шатова, которого признают игроком тура. Кроме представителей питерской команды это звание уходило игрокам ЦСКА: Николе Влашичу и Фёдору Чалову (четырежды).

Гол ударом скорпиона, отрыв "Зенита" и сказки Сёмина. Итоги 12-го тура РПЛ

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