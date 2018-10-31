Могли победить сами, но помог судья. "Оренбург" вышел в 1/4 финала Кубка России

Первый матч 1/8 финала Кубка России завершился победой главных выскочек сезона РПЛ — 1:0. Сами оренбуржцы забили свой гол с пенальти, а исход решил не назначенный на последней минуте в пользу "Тюмени" 11-метровый.

Вполне себе заурядный матч с обычной для широкой аудитории вывеской оказался боевым. Несколько раз игроки устраивали потасовки, а первый тайм судья остановил свистком просто для того, чтобы у центрального круга не разгорелась очередная драка.

Если в единоборствах на протяжении игры было равенство, то в матче полное преимущество было у "Оренбурга". Не раз угрожал воротам тюменцев Чуканов, в том числе пытаясь забить даже прямым ударом с углового. Очередной пожар в штрафной гостей на 32-й минуте закончился неожиданным поступком вратаря, который регбийным захватом опрокинул Кулишева. Пенальти реализовал Сутормин.

Во втором тайме "Оренбург" не раз мог укрепить преимущество, но в итоге ключевым стал эпизод на 91-й минуте, когда мяч после удара гостей попал в руку Сивакова. Но в этот раз судья Москалёв вмешиваться не стал — несмотря на страшный тюменский гнев. В 1/16 финала сибиряки уже отыгрались на 121-й минуте игры с ЦСКА, выиграв в серии пенальти. Видимо, арбитр посчитал, что камбэков команда ФНЛ в этом Кубке России совершила уже достаточно.

1:0 — команда Владимира Федотова и в чемпионате идёт высоко, а в Кубке может забраться очень далеко: на пути до финала из грандов уральцев ждёт только "Спартак", который вряд ли может считаться сейчас фаворитом в какой-либо игре. Соперником оренбуржцев в четвертьфинале станет "Арсенал" или "Ахмат".

Кубок России. 1/8 финала.

"Оренбург" — "Тюмень" — 1:0.

Гол: Сутормин, 32 (с пенальти).