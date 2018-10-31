Месси провёл первую тренировку после перелома руки

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", Лионель Месси сегодня приступил к тренировкам впервые после травмы. Пока 31-летний аргентинский футболист занимается по индивидуальной программе. Ранее сообщалось, что восстановление займёт до трёх недель. Пока прошло только 11 дней.
Leo #Messi returns to training! pic.twitter.com/W2ziDusJKJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 октября 2018 г.
Напомним, Месси сломал руку в матче 9-го тура чемпионата Испании, где "Барса" встречалась с "Севильей".
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