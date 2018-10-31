Российский футболист замёрз насмерть на трассе Москва — Минск

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Российский футболист замёрз насмерть на трассе Москва — Минск

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Фото: © ЛФЛ

Как сообщает издание "О чём говорит Смоленск", сегодня в городе Рославле Смоленской области похоронили местного футболиста Константина Андросенко. По информации издания, 27 октября 38-летнему мужчине стало плохо за рулём по дороге в Смоленск на федеральной трассе Москва — Минск. Автомобиль съехал в кювет, Константин потерял сознание и умер от переохлаждения.

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/lflsmolensk" target="_blank">Смоленская любительская футбольная лига</a></p>

Андросенко играл в Смоленской любительской футбольной лиге в форматах 8х8 и 6х6 за "Смоленские бриллианты", "Кристалл" и "Искру". В футбольном чемпионате области Константин защищал цвета "Рославля", "Печерска" и "Металлурга".

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