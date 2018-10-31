Драма года! Гимнаст Далалоян победил на ЧМ с отрывом 0 тысячных от китайца Сяо

22-летний Артур Далалоян принёс России первое золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье в XXI веке, обогнав лишь по дополнительным показателям действующего чемпиона в многоборье китайца Сяо Жотэна. Третьим в Дохе стал ещё один представитель России Никита Нагорный.

Далалоян проиграл целых полтора балла китайцу Жотэну на коне, но дальше снаряд за снарядом отыгрывал преимущество соперника по несколько десятых. В итоге перед финальным снарядом — перекладиной — Далалоян даже вырвался вперёд на одну десятую.

В итоге оба выполнили свою программу практически идеально — и создалась невероятная ситуация. По итогам шести снарядов и Далалоян, и Жотэн набрали 87,598 балла. Но за счёт вычета худшей оценки на шести снарядах, что было введено новыми правилами, золото досталось именно ему. Жотэн — второй, а бронзу завоевал ещё один наш гимнаст Никита Нагорный, отстав на 1,267 балла.

Два дня назад драмой для российских гимнастов закончились соревнования в командном многоборье: они проиграли сборной Китая лишь 0,049 балла. При этом наши долгое время лидировали и уступили в самой концовке из-за нервов — именно Далалоян упал с брусьев и лишил команду золота. Но теперь он сполна отыгрался за ту ошибку.

Ранее женская сборная России взяла серебро в командных соревнованиях. Таким образом, Россия после трёх разыгранных комплектов медалей идёт на первом месте в общекомандном зачёте.

Российские гимнасты не выигрывали золотые медали чемпионата мира в многоборье с 1999 года. Тогда победил Николай Крюков, ещё два золота в отдельных дисциплинах завоевал Алексей Немов. А последняя победа мужчин датируется 2014 годом, когда в вольных упражнениях выиграл Денис Аблязин.