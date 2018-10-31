Не помешал даже гол-фантом. "Урал" выбил из Кубка России последний клуб ФНЛ

Футболисты "Нижнего Новгорода" уступили соперникам только в дополнительное время.

После прошлогоднего провала в главном турнире страны клубы элитного дивизиона стали подходить к играм с командами попроще намного серьёзнее. Настолько, что уже к 1/8 финала осталось всего две команды из ФНЛ — второго по силе футбольного дивизиона России. И первая из них — "Тюмень" — не без судейских ошибок уступила "Оренбургу" и вылетела из турнира.

Последним оплотом команд не из РПЛ остался "Нижний Новгород" — клуб, уже прошедший одну команду из элитного дивизиона — "Уфу" в 1/16 финала. В следующем раунде подопечных Дмитрия Черышева поджидал екатеринбургский "Урал", занимающий 12-е место в РПЛ после 12 туров.

Игра проходила в уральской столице, но не на стадионе, где проводили игры чемпионата мира, а на тренировочной арене, где летом готовилась сборная Мексики. Местный "Урал" тоже проводит здесь занятия, а вот официальные игры — нечасто, поэтому вполне возможно, что некоторые зрители даже и не знали, что матч с "Нижним Новгородом" будет проходить именно здесь.

То, что на слегка припорошённом октябрьским снегом газоне играют команды из разных лиг, было заметно лишь временами. Порой "Нижний Новгород" удачно атаковал, хоть и большую часть времени команде Черышева приходилось сидеть в обороне.

Забить, впрочем, долгое время не удавалось ни тем ни другим. Иногда моменты возникали из-за ошибок игроков, в том числе и вратарей: погода промозглая, поле мокрое, мяч скользкий, что зачастую приводило к техническому браку.

На 82-й минуте свершилось то, чего ждали все замёрзшие на трибунах зрители, — гол. Причём забили его хозяева: мяч после дальнего удара футболиста "Урала" ударился о перекладину и приземлился, как показал повтор, за линией ворот. Однако судьи этого не заметили, поскольку после этого игровой снаряд отлетел обратно в поле. Системы VAR в российском футболе всё ещё нет, поэтому этот эпизод остался только в памяти болельщиков екатеринбургской команды.

Повтор, какой есть, но даже на нем виден забитый мяч. pic.twitter.com/LA49HExkCi — ФК Урал (@FCURAL) 31 октября 2018 г.

Нервная концовка основного времени матча голов командам не принесла, и игра перетекла в дополнительное время. И уже там, в концовке первого экстратайма, "Урал" наконец-то реализовал один из своих многочисленных шансов. Быструю контратаку хозяев поля точным ударом в дальний угол завершил болгарский полузащитник Николай Димитров, буквально "прошивший" руки вратаря "Нижнего Новгорода". 1:0 на 105-й минуте.

В последние 15 минут игрового времени фантомных голов больше не случилось, а ещё один реальный — состоялся. Алексей Евсеев обводящим ударом уже на 121-й минуте матча довёл преимущество хозяев поля до двух мячей.

В итоге "Урал" одержал трудную победу и выбил последнего представителя ФНЛ из Кубка России. В следующем раунде екатеринбуржцы встретятся с победителем пары "Спартак" — "Анжи", который будет выявлен завтра.

Кубок России. 1/8 финала

"Урал" — "Нижний Новгород" — 2:0 (осн. время — 0:0, доп. время — 2:0)

Гол: Димитров 105' (1:0), Евсеев 121' (2:0).