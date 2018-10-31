"Был шок!" Тренер рассказала, как наш гимнаст принёс первое за 19 лет золото ЧМ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала Лайфу победу 22-летнего Артура Далалояна в личном многоборье на чемпионате мира в Дохе.

Золото стало для мужской сборной России первым в XXI веке в многоборье. При этом финал складывался по невероятному сценарию, и в итоге Далалоян опередил действующего чемпиона мира Сяо Жотэна только по дополнительным критериям, показав одинаковый результат, а позавчера в командных соревнованиях стал автором главного провала.

По словам Валентины Александровны, которой в сентябре исполнилось 82 года, она никогда в своей карьере не видела такого плотного финала в многоборье:

— Конечно, мы безмерно счастливы. После того проигрыша каких-то тысячных в командах мы понимаем, что сегодня одержана большая победа. Очень довольны. Только что звонил министр (спорта Павел Колобков. — Прим. Лайфа), поздравил нас, говорил с Артуром.

— Как вы его настроили после того падения с брусьев в командных соревнованиях?

— Артур пришёл в себя после той неудачи. Сказали ему — просто забудь про эту ошибку, сконцентрируйся на коне. Он у него самый слабый снаряд. Что он и сделал. Да, сегодня оценка была на нём не очень высокая — 13,1, но, по крайней мере, не упал. Ему надо работать над этим снарядом, тогда ему вообще не будет равных.

Но, вообще, вы знаете, здесь очень тяжёлые соревнования, все бьются за победу. Тут же ещё и лицензии на Олимпийские игры разыгрываются, все хотят туда попасть побыстрее. И здорово, что и девочки, и парни их взяли в командах. Ну и не забывайте, что здесь многие европейцы судят, и, как вы понимаете, у них отношение немного своеобразное к России.

— Сегодня претензий нет?

— Ну когда сам человек сильно выступает, тут сложно что-то сделать. Получилось так, как получилось.

— Было на вашей памяти такое, чтобы ноль тысячных разделяли победителя и проигравшего?

— В многоборье — никогда. Это был шок, конечно. Шок был и в командах, когда мы увидели, что вторые, было очень обидно. Но сегодня взяли своё.

— После этой победы можно говорить, что спортивная гимнастика снова становится нашим видом в преддверии Олимпиады в Токио?

— А она и была таким видом, на мой взгляд. Мы всегда были вторыми по рейтингу суммарному, скажем так, в Рио-де-Жанейро второй была наша мужская команда. Но такой большой победы, конечно, не было. Так что у нас всё нормально. Идём туда, куда нужно идти. Наш парень первый, наш — третий. Это великое дело, учитывая то, какой уровень мужской гимнастики в Китае, Японии. А до Олимпиады ещё два года. Мы делаем всё, чтобы быть первыми.