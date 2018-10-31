"Локо" спустя три дня вновь разгромил "Енисей" и вышел в 1/4 Кубка России

Всего несколько дней назад железнодорожники встречались со "львами" в Красноярске в рамках чемпионата России, а теперь клубы сошлись в Кубке страны в Москве. И вновь разгромную победу одержали красно-зелёные — 4:1.

Счёт в матче 1/8 финала Кубка России, где "Локомотив" принимал "Енисей", был открыт уже на 13-й минуте благодаря Эдеру, который реализовал пенальти. В концовке первого тайма Антон Миранчук увеличил преимущество — 2:0.

"Енисей" старался шутить, ссылаясь на Хеллоуин, но только это ему и удалось сегодня.

Уже в начале второго тайма "Локомотив" сделал счёт разгромным. На этот раз отличился Алексей Миранчук, который появился на поле за три минуты до своего гола. Практически следом дубль оформил его брат Антон.

За 15 минут до конца встречи команда Юрия Сёмина осталась в меньшинстве. Гжегож Крыховяк получил красную карточку и ушёл в подтрибунное помещение. "Енисей" всё же смог забить гол престижа. На 84-й минуте Александр Кутьин реализовал 11-метровый удар, который арбитр назначил за грубую игру Дмитрия Баринова. Как итог — 4:1.

Таким образом, "Локомотив", который три дня назад в Красноярске разгромил "Енисей", вновь одержал крупную победу над "львами" и продолжает борьбу за Кубок России.

Кубок России. 1/8 финала.

"Локомотив" — "Енисей" — 4:1.

Голы: Эдер, 13' (1:0, пенальти), Ан. Миранчук, 39' (2:0), Ал. Миранчук, 49' (3:0), Ан. Миранчук, 57' (4:0), Кутьин, 84' (4:1, пенальти).