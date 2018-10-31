Обошлись без скорпиона. "Арсенал" разобрался с "Ахматом" в Кубке России

В заключительном матче игрового дня в Кубке России встречались соседи по турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" и "Арсенал". Несмотря на то что игра проходила в Грозном, победа в итоге осталась за гостями. Туляки забили в ворота "Ахмата" два безответных гола. Оба пришли после ошибок хозяев поля. Причём отличились те же игроки, что и в игре трёхдневной давности, — Мирзов и Джорджевич. Однако тогда "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом", а сейчас победил со счётом 2:0.
Гол Луки Джорджевича в ворота «Ахмата»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 31 октября 2018 г.
Трансляция #АхматАрсенал: https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/wo4mSypDSh
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за "Арсенал", в прошлом матче положил гол ударом скорпиона, а сейчас ограничился обычным тычком в пустые ворота. Однако это взятие ворот в итоге стало победным. Гол Мирзова, который забивает уже в третьей игре подряд, просто поставил точку в игре.
0:2 — "Арсенал" побеждает "Ахмат" в 1/8 финала Кубка России и выходит в четвертьфинал, где встретится с тем же "Оренбургом", который чуть ранее обыграл "Тюмень".
Кубок России, 1/8 финала.
"Ахмат" — "Арсенал" — 0:2
Голы: Джорджевич 16' (0:1), Мирзов 70' (0:2).
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