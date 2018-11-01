Боксёр Тищенко: Хабибу будет нелегко, Мейвезер — явный фаворит

24 ноября в США олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко в андеркарте боксёрского шоу с участием Дмитрия Бивола и Жана Паскаля сразится с мексиканцем Кристианом Марискалем. В интервью Лайфу боксёр рассказал о предстоящем поединке, своём сопернике, Майке Тайсоне и, конечно, о бое Нурмагомедова и Мейвезера.

27-летний россиянин Евгений Тищенко (2–0, 1 КО) в конце ноября проведёт свой третий поединок в профессиональном боксе. Его соперником будет 38-летний Кристиан Марискаль (11–1, 5 КО) из Мексики. Противник Тищенко находится на 52 позиции выше в рейтинге супертяжеловесов. Мы расспросили олимпийского чемпиона, как он готовится к этому противостоянию.

— Евгений, расскажите, пожалуйста, как проходит ваша подготовка к бою с Кристианом Марискалем?

— В целом хорошо. Подготовка только началась, потому что у меня был большой отдых после прошлого боя. Завершающий этап подготовки я проведу уже в Лос-Анджелесе. Время ещё есть. Надеюсь, что подойду в полной готовности к поединку в Атлантик-Сити.

— Уже успели изучить вашего противника? В Сети мало информации о нём...

— К сожалению, я тоже не мог найти его бои в Интернете. Видел только фотографии. Он достаточно крупный. Менеджер сказал, что в ближайшие дни скинет мне видео его боёв, тогда уже всё и проанализируем. Точно могу сказать, что среди всех моих противников в профессиональном боксе этот самый опытный. С психологической точки зрения бой дастся мне попроще. Ведь это уже мой третий поединок, я смог прочувствовать профессиональный ринг. А что касается физического состояния, то будем готовиться.

— А вообще, вы уже заметили большую разницу между любительским и профессиональным боксом?

— Как оказалось, они много чем отличаются. Дебютный бой в профессионалах в психологическом плане дался мне тяжело из-за того, что я очень мандражировал. Сейчас уже втянулся и понимаю многое.

Теперь у меня другой тренировочный процесс: занятия стали более длительные, перед самим боем больше отдыхаем. В любителях такого не было, ведь мы практически до самого выхода на ринг интенсивно тренировались. Сейчас же в последнюю неделю делаем сильный сброс, занимаемся практически только пробежками. Плюс отличается сам формат. Свои сложности есть как в олимпийском, так и в профессиональном боксе.

— Первые два боя в профессионалах у вас проходили в Екатеринбурге, теперь состоится в США. Для вас имеет значение, где выступать: дома или за границей?

— Дома, конечно, выступать проще, потому что тут активнее поддержка. Однако бои в США дают дополнительный стимул. Тем более я первый боксёр Академии единоборств РМК, который будет драться в Штатах. Чувствую особенную ответственность. И мне приятно, что эта честь выпала именно мне. Постараюсь не подвести. В любом случаем мы готовы показать зрелищный бокс везде.

— А вообще, какая цель у вас в профессиональном боксе? Что может сравниться с золотом Олимпийских игр?

— Титул чемпиона мира! Мечтаю об этом и планирую реализовать в дальнейшем. Пока набираю опыт и рейтинг. Понимаю, что с каждым боем соперники будут сильнее. Надеюсь, что через год-два я подберусь более близко к противникам высшей лиги. В данный момент я настраиваюсь на тех соперников, которые есть. Мне важно выигрывать сейчас, поэтому далеко в будущее пока не смотрю.

"У Хабиба мало шансов против Мейвезера"

— Сейчас активно обсуждает возможный поединок между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым. Как вы относитесь к этому?

— Мне кажется, что этот бой наврядли состоится. Конечно, будет круто, если всё получится и он пройдёт именно в нашей стране. Мейвезер — явный фаворит. Всё-таки он профессионал и лучший боксёр современности, даже несмотря на свой возраст. Для спортсменов это стимул заработать, а главным плюсом для нас станет популяризация бокса в стране.

— А какие преимущества у Хабиба? Ведь мы хорошо знаем, что с борьбой у него лучше, чем со стойкой, да и в боксе нужно активно работать руками.

— Хабибу будет нелегко, это точно! Однако он моложе и именно за счёт этого может победить. Да и, как мы видели в поединке с Конором Макрегором, он хорошо смотрелся в стойке. Хотя шансов против Мейвезера будет мало. Все это прекрасно понимают. В любом случае мы будем болеть за Хабиба.

— А сам поединок Нурмагомедова с Конором смотрели? Смогли проснуться рано утром?

— Смотрел конечно! У нас в Екатеринбурге было не настолько раннее утро, поэтому без проблем смог главные бои посмотреть. Я и изначально видел Хабиба как главного фаворита в этом противостоянии, поэтому рад его победе. Поздравляю его и всех нас. Это действительно большое событие.

— Недавно вы виделись с Майком Тайсоном. Какое впечатление он на вас произвёл?

— Он очень приятный мужик. Оставил только хорошие воспоминания. Тем более Тайсон был моим кумиром в детстве. Это, наверное, единственный боксёр, все бои которого я видел. Майк легендарный спортсмен и таким останется. Думаю, что ещё много эпох пройдёт, а Тайсона будут помнить. Ведь это самый узнаваемый боксёр — каждый знает его имя.