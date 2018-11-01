Лопетеги к нам не поедет! Экс-тренер "Реала" отказался возглавить "Спартак"

Хулен Лопетеги назывался в числе кандидатов на должность наставника красно-белых.

Самые популярные клубы России и Испании остались без главных тренеров. И возник вариант, при котором была возможна рокировка наставниками. Главным кандидатом на пост наставника "Реала" назывался итальянец Антонио Конте, который предлагал место в штабе экс-тренеру "Спартака" и своему бывшему ассистенту Массимо Каррере. Однако самого Конте не удовлетворили условия "королевского клуба", в связи с чем переговоры пока заморожены.

Теперь возник и обратный шанс: испанца Хулена Лопетеги начали "сватать" в "Спартак". Однако уволенный из "Реала" специалист ответил на предложение красно-белых отказом.

Julen Lopetegui has already been offered another managerial job!



He turned down the chance to manage Spartak Moscow. pic.twitter.com/95stGzbKYH — Coral (@Coral) 31 октября 2018 г.

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Пока у руля обоих клубов стоят исполняющие обязанности: Сантьяго Солари — у "Реала" и Рауль Рианчо — у "Спартака".