"Ростов" потроллил Заболотного перед матчем с "Зенитом"

В "твиттере" ростовского клуба перед игрой 1/8 финала Кубка России пошутили над игроком петербургского "Зенита" Антоном Заболотным. Там опубликовали фотографию футболиста, подписав её словами "уникальный шанс увидеть гения вживую".
— Football Club Rostov (@rostovfc) 31 октября 2018 г.
Уже завтра!!!
Билеты еще есть в продаже https://t.co/YF7QYLASOf#РостовЗенит pic.twitter.com/WhKAldBW7P
Напомним, что матч в рамках 1/8 финала Кубка России между "Ростовом" и "Зенитом" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Ранее в 1/4 финала турнира уже вышли "Локомотив", "Оренбург", "Арсенал" и "Урал".
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