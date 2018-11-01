Кокорин с Мамаевым отдыхают. Чемпиона мира осудили на 2 года за хранение оружия

Футболист считает, что ему вынесли приговор без суда, основываясь только на его происхождении.

В Италии вспыхнул скандал, связанный с бывшим футболистом, чемпионом мира в составе сборной. Винченцо Яквинту приговорили к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. В его доме нашли револьвер Magnum, пистолет Browning и 126 патронов. Считается, что Яквинта хранил их для отца, которого признали виновным в связях с мафией и приговорили к 19 годам лишения свободы.

— Это позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я страдаю, как загнанный пёс, как и моя семья и дети. Я даже название этой мафиозной группы не слышал. Они просто разрушают мою жизнь. Меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я чемпион мира по футболу. Этот приговор был вынесен без суда, — цитирует экс-игрока сборной Италии Football Italia.

Итальянское законодательство сохраняет для Яквинты возможность обжаловать приговор — до этого момента он не попадёт в тюрьму.

Яквинта известен по выступлениям за "Удинезе" и "Ювентус", с которым он стал чемпионом страны. Также Яквинта был с составе сборной Италии на чемпионате мира 2006 года, где она выиграла золотые медали.