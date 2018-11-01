Нурмагомедов отказался ехать на слушание по делу о драке после его боя с Конором

Чемпион UFC в лёгком весе заявил, что для него не имеет значения, какое решение будет принято по его делу.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам, что не считает себя виноватым в драке, поэтому и не намерен посещать слушание.

— Не собираюсь ехать на слушание в Лас-Вегас. Я не виновен в этой драке. Я лишь защищал честь моей семьи. Мне плевать, какое решение они примут. Да, они могут забрать все заработанные мной деньги и отстранить меня на 10 лет, но мне всё равно, — цитирует слова российского бойца UFC Turkiye.

Напомним, что после боя с Конором Макгрегором Хабиб подрался со спарринг-партнёром ирландца, выйдя за пределы октагона. Из-за этого начался большой скандал. Ему даже не вручили пояс чемпиона при всех.