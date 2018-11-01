Финал Лиги чемпионов 2021 года может пройти в Санкт-Петербурге

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Российский футбольный союз намерен выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Ещё одним претендентом является немецкий город Мюнхен. Однако официально город на Неве ещё не стал кандидатом. Все заявки от стран принимаются до 15 февраля 2019 года, после чего и будут оглашены все кандидаты на проведение решающей части европейского турнира.

Напомним, что в 2020 году стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового этапа и одну четвертьфинальную игру чемпионата Европы.