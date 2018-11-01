Травмам назло — снова лучший! Баскетболист разрыдался после рекордных 50 очков

В матче Национальной баскетбольной ассоциации между "Миннесотой" и "Ютой" развернулась настоящая драма. Игра завершилась со счётом 128:125, а лучшим игроком стал разыгрывающий "Миннесоты" Деррик Роуз, набравший 50 очков. Он реализовал 19 бросков с игры, забил четыре трёшки, положил 8 штрафных, а также сделал шесть точных передач, четыре подбора, два перехвата и блок-шот.
The Rose that grew from concrete.— Timberwolves (@Timberwolves) 1 ноября 2018 г.
В послематчевом интервью Роуз не мог сдержать слёз: он не верил, что после многочисленных травм он сможет вернуться на паркет и демонстрировать высочайший уровень игры.
Chills.— KG's Area 21 (@KGArea21) 1 ноября 2018 г.
Congrats on an unbelievable night, @drose. pic.twitter.com/id6obYk4Vp
Это очень много значит для меня. Я много и упорно работал, и наконец я сделал это для клуба, для болельщиков, для всех. Я хочу играть там, где я сейчас играю
Деррик Роуз
Карьера Роуза — готовая история для спортивной драмы. В 22 года он стал самым молодым обладателем приза самому ценному игроку НБА. Однако затем вмешались травмы. Сначала Роуз выбыл на год из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Затем он дважды в течение двух сезонов рвал мениск уже на правом колене.
Derrick Rose scores a career-high 50 PTS for the @Timberwolves on an emotional night in Minneapolis!https://t.co/4y2KTQbi1y— NBA (@NBA) 1 ноября 2018 г.
Врачи пророчили Роузу завершение спортивной карьеры, однако он не только вернулся в баскетбол, но и достиг невиданных доселе высот. Роуз не набирал 50 очков за матч даже в начале карьеры, когда его признавали лучшим в лиге.
Партнёры Деррика отпраздновали его достижение как чемпионство.
Issa celebration!!! @drose @Teague0 @Timberwolves pic.twitter.com/29AxL5iRuV— Ashley Nevel (@AshleyNevel) 1 ноября 2018 г.
Команда Роуза "Миннесота Тимбервулвз" в этом сезоне выиграла и проиграла по четыре матча.
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