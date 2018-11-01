Травмам назло — снова лучший! Баскетболист разрыдался после рекордных 50 очков

30-летний разыгрывающий набрал 50 очков за матч — лучшее достижение в его карьере.

В матче Национальной баскетбольной ассоциации между "Миннесотой" и "Ютой" развернулась настоящая драма. Игра завершилась со счётом 128:125, а лучшим игроком стал разыгрывающий "Миннесоты" Деррик Роуз, набравший 50 очков. Он реализовал 19 бросков с игры, забил четыре трёшки, положил 8 штрафных, а также сделал шесть точных передач, четыре подбора, два перехвата и блок-шот.

The Rose that grew from concrete. — Timberwolves (@Timberwolves) 1 ноября 2018 г.

В послематчевом интервью Роуз не мог сдержать слёз: он не верил, что после многочисленных травм он сможет вернуться на паркет и демонстрировать высочайший уровень игры.

Это очень много значит для меня. Я много и упорно работал, и наконец я сделал это для клуба, для болельщиков, для всех. Я хочу играть там, где я сейчас играю Деррик Роуз

Карьера Роуза — готовая история для спортивной драмы. В 22 года он стал самым молодым обладателем приза самому ценному игроку НБА. Однако затем вмешались травмы. Сначала Роуз выбыл на год из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Затем он дважды в течение двух сезонов рвал мениск уже на правом колене.

Derrick Rose scores a career-high 50 PTS for the @Timberwolves on an emotional night in Minneapolis!https://t.co/4y2KTQbi1y — NBA (@NBA) 1 ноября 2018 г.

Врачи пророчили Роузу завершение спортивной карьеры, однако он не только вернулся в баскетбол, но и достиг невиданных доселе высот. Роуз не набирал 50 очков за матч даже в начале карьеры, когда его признавали лучшим в лиге.

Партнёры Деррика отпраздновали его достижение как чемпионство.

Команда Роуза "Миннесота Тимбервулвз" в этом сезоне выиграла и проиграла по четыре матча.