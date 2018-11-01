Роспотребнадзор завёл дело из-за вспышки гепатита А в академии "Спартака"

Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к расследованию и установлению причин возникновения очага инфекционной болезни, которой подверглись дети в академии "Спартака". Об этом сообщили на сайте ведомства.
Также отмечается, что уже были закрыты и опечатаны помещения столовой и интерната. Помимо того, возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц столовой.
На сайте "Спартака" сообщили, что уже провели дезинфекцию зон общего пользования. Всем воспитанникам и сотрудникам футбольной академии были сделаны необходимые анализы и вакцинация.
- Популярные
- По времени