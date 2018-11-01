"Только за хороший гонорар". Рой Джонс собрался драться с Хабибом

Российско-американский боксёр заявил о готовности выйти на ринг против чемпиона UFC.

Боксёр Рой Джонс присоединился к несуществующему флешмобу "брось вызову Хабибу". На волне обсуждения возможного поединка между дагестанским бойцом и Флойдом Мейвезером на боксёрском ринге ещё один представитель этого вида спорта решил обозначить свою кандидатуру как возможного противника. Джонс заявил о готовности выйти против Хабиба в интервью News.ru.

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова — это было по-настоящему интересное событие. Я слышал, что Хабиб хочет посоревноваться с Мейвезером. Что ж, если у них этого не получится, я сам с удовольствием приму вызов — разумеется, за хороший гонорар Рой Джонс

Джонсу сейчас 49 лет, в своё время он был чемпионом по боксу сразу в нескольких весовых категориях. Также он снимается в кино и занимается музыкой. В 2015 году американец получил российское гражданство.

Напомним, после победы над Конором Макгрегором Хабиб вызвал на поединок Мейвезера, чтобы выяснить, кто из них является непобедимым. Ведь оба бойца ни разу в профессиональной карьере не потерпели поражения. Американец согласился сразиться с Хабибом, если бой пройдёт по правилам бокса.