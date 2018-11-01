Горячее дерби! Шотландские фанаты ударили вратаря и бросили монетой в тренера

Несмотря на такие страсти, само противостояние двух эдинбургских команд завершилось с ничейным счётом 0:0.

"Хартс" — "Хиберниан" — это, конечно, не "Реал" — Барселона" и даже не "Спартак" — ЦСКА по качеству футбола. Однако с точки зрения накала эдинбургское дерби может дать сто очков вперёд любому принципиальному противостоянию. В очередном матче чемпионата Шотландии команды (а вернее их фанаты) устроили настоящее шоу.

Несмотря на то что игра завершилась со счётом 0:0, она явно запомнится зрителям. В ней от горячих шотландских фанатов досталось сразу двум участникам игры. Сначала вратарь "Хартса" Зденек Зламал получил по голове от болельщиков команды соперника, когда ходил за мячом.

Вратарь не стал молчать и заявил после матча, что ему жаль таких людей, которые ударили его.

— Мы сыграли вчера вничью, но кое-кто явно проиграл. Вы ударили меня по лицу, и я-то в порядке, не велика беда. Но мне жаль вас, раз вы можете себя так вести. Матчи смотрят наши дети, и теперь они узнают реальных героев, — сказал пострадавший голкипер.

Yesterday result was 0:0, but everybody knows, who the losers are...you punched me in the face, I was ok-no big deal, but feel sorry for your personal tragedies that force you to behave like this. Our kids are watching the games and I’m sure they can recognize their real heroes. — Zdeněk Zlámal (@BobbyZlamal) 1 ноября 2018 г.

Затем пострадало уже лицо главного тренера "Хиберниана". В него зарядили монетой.

Neil Lennon goads the Hearts fans then gets hit by a coin. pic.twitter.com/jj6hrEIcQy — Dr Rangers (@RangersDoctor) 31 октября 2018 г.

— У меня ноет челюсть, мне монетой туда попали! Я очень, очень зол. Это недопустимо. "Хартс" я, конечно, не виню, зачем что-то говорить про них, тут виноваты некоторые личности. Думаю, Зламалу тоже нормально досталось. Виновных точно вычислят, будьте уверены. Однажды я встречусь с тем, кто попал в меня монетой! Что бы я ему сказал? Это точно не под запись. Я очень зол. Это очерняет имена обоих клубов, — сказал после игры пострадавший наставник Нил Леннон.

Монетой в Леннона бросили из-за того, что он слишком эмоционально, по мнению фанатов "Хартса", праздновал забитый мяч. Который в итоге вообще был отменён из-за офсайда.

You: Scottish Football is Shite

Reality: This pic.twitter.com/Ge8UvtYNVA — OnlyPaedosReadBallsdotie (@Deebeeug) 31 октября 2018 г.

"Хартс" возглавляет чемпионат Шотландии с 26 очками после 11 матчей, "Хиберниан" идёт пятым, в его активе 18 баллов и игра в запасе.