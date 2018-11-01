Горячее дерби! Шотландские фанаты ударили вратаря и бросили монетой в тренера

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Горячее дерби! Шотландские фанаты ударили вратаря и бросили монетой в тренера

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Фото: © twitter/bestgug

Несмотря на такие страсти, само противостояние двух эдинбургских команд завершилось с ничейным счётом 0:0.

"Хартс" — "Хиберниан" — это, конечно, не "Реал" — Барселона" и даже не "Спартак" — ЦСКА по качеству футбола. Однако с точки зрения накала эдинбургское дерби может дать сто очков вперёд любому принципиальному противостоянию. В очередном матче чемпионата Шотландии команды (а вернее их фанаты) устроили настоящее шоу.

Несмотря на то что игра завершилась со счётом 0:0, она явно запомнится зрителям. В ней от горячих шотландских фанатов досталось сразу двум участникам игры. Сначала вратарь "Хартса" Зденек Зламал получил по голове от болельщиков команды соперника, когда ходил за мячом.

Вратарь не стал молчать и заявил после матча, что ему жаль таких людей, которые ударили его.

— Мы сыграли вчера вничью, но кое-кто явно проиграл. Вы ударили меня по лицу, и я-то в порядке, не велика беда. Но мне жаль вас, раз вы можете себя так вести. Матчи смотрят наши дети, и теперь они узнают реальных героев, — сказал пострадавший голкипер.

Затем пострадало уже лицо главного тренера "Хиберниана". В него зарядили монетой.

— У меня ноет челюсть, мне монетой туда попали! Я очень, очень зол. Это недопустимо. "Хартс" я, конечно, не виню, зачем что-то говорить про них, тут виноваты некоторые личности. Думаю, Зламалу тоже нормально досталось. Виновных точно вычислят, будьте уверены. Однажды я встречусь с тем, кто попал в меня монетой! Что бы я ему сказал? Это точно не под запись. Я очень зол. Это очерняет имена обоих клубов, — сказал после игры пострадавший наставник Нил Леннон.

Монетой в Леннона бросили из-за того, что он слишком эмоционально, по мнению фанатов "Хартса", праздновал забитый мяч. Который в итоге вообще был отменён из-за офсайда.

"Хартс" возглавляет чемпионат Шотландии с 26 очками после 11 матчей, "Хиберниан" идёт пятым, в его активе 18 баллов и игра в запасе.

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