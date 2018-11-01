Малой кровью не вышло. "Краснодар" дожал "Крылья" и пробился в 1/4 Кубка России

Подопечные Мурада Мусаева с трудом сумели переиграть самарские "Крылья Советов" Миодрага Божовича.

Продолжается 1/8 финала Кубка России, теперь уже исключительно с участием команд Российской премьер-лиги. В очередном матче между собой встречались самарские "Крылья Советов" и "Краснодар". Мурад Мусаев выставил на эту игру второй состав, надеясь обойтись малой кровью. Миодраг Божович, наоборот, максимально настроил своих подопечных: для "Крыльев" именно Кубок России — лучший шанс порадовать своих фанатов.

Второму составу "Краснодара" пришлось непросто в Самаре. Первый тайм завершился без голов, а во втором счёт открыли "Крылья". На 54-й минуте отличился молодой нападающий Александр Соболев.

Мусаев осознал, что по такой игре "Краснодар" может и вылететь, в связи с чем начал бросать в бой основных игроков. Один из них — Виктор Классон восстановил равновесие на табло на 76-й минуте — 1:1.

Для "Краснодара" это знакомый сценарий. В последней игре чемпионата страны "быки" отыгрались и вышли вперёд уже в самом конце поединка, из-за чего не все журналисты даже успели осознать, что матч закончился победой "Краснодара".

В этот раз всё сложилось иначе с точки зрения игрового времени. Основные 90 минут завершились со счётом 1:1, а потому у команд появилось ещё полчаса, чтобы выяснить отношения. А с точки зрения итога — для "Краснодара" всё вышло точно так же, как в игре с ЦСКА. "Быки" сумели реализовать преимущество в классе. Красивая атака на 111-й минуте завершилась голом Ивана Игнатьева — 1:2.

"Краснодар" проходит в 1/4 финала Кубка России и ждёт там победителя пары "Ростов" — "Зенит".

Кубок России. 1/8 финала.

"Крылья Советов" — "Краснодар" — 1:2

Голы: Соболев 54' (1:0), Классон 76' (1:1), Игнатьев 111' (1:2).