Глушаков вновь стал капитаном "Спартака"

В "Твиттере" московская команда опубликовала стартовый состав на матч Кубка России. Также стало известно, кто выйдет с капитанской повязкой.

Денис Глушаков, вернувшийся в основу "Спартака" после скандала с бывшим тренером Массимой Каррерой, вновь стал капитаном. Это стало известно сразу после оглашения стартового состава на игру Кубка России.

Однако будет ли Глушаков носить капитанскую повязку на постоянной основе — пока неизвестно. Пресс-служба клуба не делала никаких официальных заявлений.

Напомним, что матч в рамках 1/8 финала Кубка России, где "Спартак" сыграет с "Анжи", начнётся в 20:00 по московскому времени.