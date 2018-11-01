Глушаков вновь стал капитаном "Спартака"

Денис Глушаков, вернувшийся в основу "Спартака" после скандала с бывшим тренером Массимой Каррерой, вновь стал капитаном. Это стало известно сразу после оглашения стартового состава на игру Кубка России.
Однако будет ли Глушаков носить капитанскую повязку на постоянной основе — пока неизвестно. Пресс-служба клуба не делала никаких официальных заявлений.
Наш состав на матч с @fc_anji— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 ноября 2018 г.
@matchpremier
Аудиотрансляция матча мобильное приложение #Спартак
Алексей @azzazello71 Золин
⠀#ВпередСпартак ⚪️ pic.twitter.com/zJMnTzWpoq
Напомним, что матч в рамках 1/8 финала Кубка России, где "Спартак" сыграет с "Анжи", начнётся в 20:00 по московскому времени.
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