Фанаты затравили игрока "Баварии" за костюм арабского террориста на Хеллоуин

Читайте также

Фанаты затравили игрока "Баварии" за костюм арабского террориста на Хеллоуин

718

Фото: twitter./Robertonical

33-летний бразильский футболист Рафинья попал в громкий скандал. Его образ на Хеллоуин в костюме арабского террориста с игрушечными взрывчатками в руках взбунтовал общественность. Фотография с вечеринки футболистов появилась в аккаунте "Баварии", однако пресс-служба после многочисленных комментариев с критикой и обвинениями в расизме и жестокости удалила этот пост.

Сам игрок уже признал свой образ неудачным и попросил прощения у всех.

— Хеллоуин — это "жуткий" праздник с преувеличенными и страшными костюмами. Я не хотел задеть чьи-либо чувства, — написал у себя в аккаунте в "твиттере" футболист.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×