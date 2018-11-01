Фанаты затравили игрока "Баварии" за костюм арабского террориста на Хеллоуин

33-летний бразильский футболист Рафинья попал в громкий скандал. Его образ на Хеллоуин в костюме арабского террориста с игрушечными взрывчатками в руках взбунтовал общественность. Фотография с вечеринки футболистов появилась в аккаунте "Баварии", однако пресс-служба после многочисленных комментариев с критикой и обвинениями в расизме и жестокости удалила этот пост.

Look at Bayern's Rafinha, the arab guy with the bomb. pic.twitter.com/SjL2X2UDyb — Sᴇʀɢɪ's Rᴜɴs ☢️ (@Robertonical) November 1, 2018

Сам игрок уже признал свой образ неудачным и попросил прощения у всех.

Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD — Rafinha Official (@R13_official) 1 ноября 2018 г.

— Хеллоуин — это "жуткий" праздник с преувеличенными и страшными костюмами. Я не хотел задеть чьи-либо чувства, — написал у себя в аккаунте в "твиттере" футболист.