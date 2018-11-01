"Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв "Ростову" на выезде

Сине-бело-голубые не смогли пробиться в четвертьфинал кубкового турнира. Ростовчане обыграли их со счётом 3:1.

Хозяевам поля понадобилось всего четыре минуты, чтобы открыть счёт. Арсений Логашов забил головой, получив мяч от Тимофея Калачёва, исполнявшего штрафной удар. "Зенит" смог сравнять благодаря своему аргентинскому игроку Себастьяну Дриусси, который в концовке первого тайма реализовал пенальти.

Во втором тайме команды показали динамичный футбол. На 82-й минуте экс-игрок "Зенита" Артур Юсупов, ныне защищающий цвета ростовского клуба, вывел команду вперёд.

Сергей Семак на последних минутах этой встречи выпустил своего джокера — Артёма Дзюбу, а также ему в помощь и Далера Кузяева. Однако форвард и хавбек не смогли помочь своей команде сегодня. А вот ростовчане на 90-й минуте без проблем забили третий гол в ворота Андрея Лунёва. На этот раз отличился Деннис Хаджикадунич.

Таким образом, "Зенит" вылетает из Кубка России, а "Ростов" продолжает дальнейшую борьбу. Ранее в 1/4 финала пробились "Локомотив", "Рубин", "Урал", "Оренбург", "Арсенал" и "Краснодар". Последний участник этой стадии определится по итогу матча "Спартак" — "Анжи".

Кубок России. 1/8 финала.

"Ростов" — "Зенит" — 3:1.

Голы: Логашов, 4' (1:0), Дриусси, 29' (1:1), Юсупов, 83' (2:1), Хаджикадунич 90' (3:1).