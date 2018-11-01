"Спартак" стал последним четвертьфиналистом Кубка России

Московская команда обыграла махачкалинский "Анжи" с минимальным преимуществом — 1:0.

Московский "Спартак" вышел в 1/4 финала Кубка России, победив "Анжи" на домашнем стадионе. Автором единственного гола в этом матче стал Софьян Ханни, который отличился на 20-й минуте.

Интересно, что с капитанской повязкой на поле вышел Денис Глушаков. Фанаты, которые критично настроены к футболисту, освистали его перед стартом, а также приготовили несколько оскорбительных баннеров. Сам Глушаков объективно неплохо провёл эту встречу, отыграв практически весь матч.

Напомним, в четвертьфинал ранее уже пробились "Локомотив", "Рубин", "Оренбург", "Арсенал", "Краснодар" и "Урал", с кем и сыграет "Спартак".

Кубок России. 1/8 финала.

"Спартак" — "Анжи" — 1:0.

Голы: Ханни, 20' (1:0).