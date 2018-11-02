Фигуристы из США повторили номер Туктамышевой с раздеванием

Эпизод с раздеванием фигуристки Елизаветы Туктамышевой взбудоражил не только российскую общественность. Так, 19-летняя американка Эмбер Гленн на тренировке повторила элемент из выступления нашей спортсменки на недавно завершившемся в Канаде Гран-при, приняв участие во флешмобе Tuktik Challenge, который предложила сама Елизавета.
Does this count as the #Tuktikchallenge ? @TuktikLiza pic.twitter.com/6NP7FHdZXx— Amber Glenn (@AmberGlenn_) 1 ноября 2018 г.
Интересно, что принял участие в такой необычной акции и фигурист Ники Баусенвайн. Он опубликовал у себя в "Твиттере" видео с подписью "Ты меня вдохновила".
@TuktikLiza you inspired me pic.twitter.com/84ceNsmve7— Nicky Bausenwein (@nbausen) 31 октября 2018 г.
Напомним, что Туктамышева выиграла Гран-при Канады, обойдя даже Евгению Медведеву. В показательном номере она разделась, что стали активно обсуждать в социальных сетях. Сама спортсменка пошутила по этому поводу, сказав, что таким образом она "возвращает мужчин в фигурное катание".
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