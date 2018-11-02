Фигуристы из США повторили номер Туктамышевой с раздеванием

Российская фигуристка на Гран-при Канады запомнилась своей яркой произвольной программой, а именно тем, что сняла кофту и осталась в нижнем белье. В Сети видео с этим моментом стало очень популярным.

Эпизод с раздеванием фигуристки Елизаветы Туктамышевой взбудоражил не только российскую общественность. Так, 19-летняя американка Эмбер Гленн на тренировке повторила элемент из выступления нашей спортсменки на недавно завершившемся в Канаде Гран-при, приняв участие во флешмобе Tuktik Challenge, который предложила сама Елизавета.

Интересно, что принял участие в такой необычной акции и фигурист Ники Баусенвайн. Он опубликовал у себя в "Твиттере" видео с подписью "Ты меня вдохновила".

Напомним, что Туктамышева выиграла Гран-при Канады, обойдя даже Евгению Медведеву. В показательном номере она разделась, что стали активно обсуждать в социальных сетях. Сама спортсменка пошутила по этому поводу, сказав, что таким образом она "возвращает мужчин в фигурное катание".