Экс-игрока "Анжи" дисквалифицировали за почёсывание головы во время гимна Китая

Федерация футбола Китая расценила действие 33-летнего Тарделли как неуважительное. Он был отстранён на один матч.

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Диего Тарделли, который сейчас играет в "Шаньдун Лунэн" был дисквалифицирован на один матч из-за проявление неуважения к гимну Китая. Об этом сообщает AFP. Когда заиграла музыка, бразильский футболист смотрел вниз, а затем почесал голову.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP — Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.

Как оказалось, в прошлом году в Китае приняли закон, который подразумевает серьёзные санкции за проявление неуважения к государственному гимну вплоть до заключения в тюрьму.