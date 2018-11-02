Экс-игрока "Анжи" дисквалифицировали за почёсывание головы во время гимна Китая

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Экс-игрока "Анжи" дисквалифицировали за почёсывание головы во время гимна Китая

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Федерация футбола Китая расценила действие 33-летнего Тарделли как неуважительное. Он был отстранён на один матч.

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Диего Тарделли, который сейчас играет в "Шаньдун Лунэн" был дисквалифицирован на один матч из-за проявление неуважения к гимну Китая. Об этом сообщает AFP. Когда заиграла музыка, бразильский футболист смотрел вниз, а затем почесал голову.

Как оказалось, в прошлом году в Китае приняли закон, который подразумевает серьёзные санкции за проявление неуважения к государственному гимну вплоть до заключения в тюрьму.

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