"Сюда бы компьютер, стал бы уже про-игроком". Кокорин соскучился по видеоиграм

Футболист петербургского "Зенита", находящийся в настоящий момент в СИЗО, в письме одному из болельщиков рассказал о своих предпочтениях в видеоиграх.

Игрок "Зенита" Александр Кокорин скучает по видеоиграм в СИЗО. Об этом он рассказал сам в письме.

— Я переживаю за Na'Vi. Саню S1mple знаю лично. Мы с ним переписываемся часто. До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм. Мне бы сюда компьютер, я бы уже про-игроком стал, — приводит ответ Кокорина телеграм-канал Cyberslovo.

Также он написал, что ему жалко президента "Лестера", который разбился на вертолёте около стадиона.

Напомним, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев пробудут в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря из-за обвинений по статье "Хулиганство". После матча "Зенит" — "Краснодар" игроки приехали в Москву, где избили водителя телеведущей Первого канала, а затем и чиновника Дениса Пака в кофейне.

"У меня всё нормально, слежу за футболом". Кокорин ответил на письмо Лайфа