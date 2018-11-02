Его уже не остановить! Гимнаст Далалоян выиграл второе золото ЧМ за три дня

22-летний Артур Далалоян стал первым в вольных упражнениях, опередив на сотые доли балла японца Кэндзо Сираи.

Золотой призёр в многоборье Артур Далалоян вышел на помост последним и выполнил свою программу практически идеально чисто, несмотря на давление очень высокого результата японца Сираи — 14,866. Судьбу титула решали судьи — и с минимальной в отдельных видах возможной разницей 34 тысячных россиянин всё-таки выиграл. Золото стало вторым для Далалояна после невероятной победы в многоборье.

На золото в Катаре реально претендовал и другой представитель России Никита Нагорный, но сам забрал у себя медаль в последнюю секунду выступления, не выполнив чисто последнее приземление после прыжка на три винта. Два подшага стоили несколько десятых — и вместо первого места Нагорный занял лишь шестое из девяти мест.

Серебро в итоге — у японца Сираи, сенсационная бронза — у 18-летнего филиппинца Юло с результатом 14,600.

Благодаря победе Далалояна Россия обогнала США в медальном зачёте чемпионата — у наших 2 золота, 2 серебра и 1 бронза. У американцев — 2 золота и 1 бронза.

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