ФК "Енисей": Аленичев не будет готовить команду к матчу с "Анжи"

На сайте красноярской команды опубликовали официальное заявление перед игрой 13-го тура РПЛ.

Готовить "Енисей" к матчу 13-го тура чемпионата России, где красноярцы встретятся с "Анжи", будет тренерский штаб молодёжной команды во главе с Александром Алексеевым. Что касается официальной отставки Дмитрия Аленичева, который вывел команду впервые в своей истории клуба в Премьер-лигу, ничего не сообщается.

— До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием, — говорится в сообщении "Енисея".

Напомним, красноярские львы являются аутсайдерами чемпионата России по футболу. Также команда вылетела из борьбы за Кубок России.