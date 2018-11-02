Чемпионке Игр-1992 в сборной СНГ не хватило 0,2 балла до медали ЧМ по гимнастике

43-летняя Оксана Чусовитина стала четвёртой в опорном прыжке, уступив бронзу из-за своих помарок мексиканке Морено. Та появилась на свет позже первых побед Оксаны в карьере.

Чусовитина ныне выступает за Узбекистан, до этого представляла Германию, а начала карьеру ещё в конце 1980-х. В 1991-м она стала двукратной чемпионкой мира в США, выступая за сборную СССР. А в следующем году представляла Объединённую команду на Олимпиаде в Барселоне и взяла там золото в команде.

В этот раз Чусовитиной совсем немного не хватило до ещё одной медали чемпионата мира. Сложная первая попытка и помарка на приземлении не позволили встать на подиум.

Чемпионкой мира ожидаемо стала американка Симона Байлз с результатом 15,366 балла, у Шэллон Олсен из Канады — второе место.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике. Женщины. Опорный прыжок

1. Байлз (США) — 15,366

2. Олсен (Канада) — 14,516

3. Морено (Мексика) — 14,508

4. Чусовитина (Узбекистан) — 14,300