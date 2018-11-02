Чемпионке Игр-1992 в сборной СНГ не хватило 0,2 балла до медали ЧМ по гимнастике

Чусовитина ныне выступает за Узбекистан, до этого представляла Германию, а начала карьеру ещё в конце 1980-х. В 1991-м она стала двукратной чемпионкой мира в США, выступая за сборную СССР. А в следующем году представляла Объединённую команду на Олимпиаде в Барселоне и взяла там золото в команде.
В этот раз Чусовитиной совсем немного не хватило до ещё одной медали чемпионата мира. Сложная первая попытка и помарка на приземлении не позволили встать на подиум.
Чемпионкой мира ожидаемо стала американка Симона Байлз с результатом 15,366 балла, у Шэллон Олсен из Канады — второе место.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике. Женщины. Опорный прыжок
1. Байлз (США) — 15,366
2. Олсен (Канада) — 14,516
3. Морено (Мексика) — 14,508
4. Чусовитина (Узбекистан) — 14,300
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