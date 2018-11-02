Бывший партнёр Аршавина отсидит 50 суток за удар по челюсти таксисту

Нападающий "Русенборга" Никлас Бентнер приговорён судом к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста, произошедшее в ночь с 8 на 9 сентября. Футболист и водитель не поделили деньги за оплату поездки, сообщает The Guardian. В итоге Бентнер ударом сломал оппоненту челюсть.

Суд Копенгагена также обязал драчуна заплатить штраф в размере 1500 датских крон, а водитель был наказан за то, что не был пристёгнут ремнём безопасности и использовал телефон во время поездки.

30-летний форвард девять лет играл в "Арсенале", в том числе проведя четыре года с Андреем Аршавиным. Также он продолжает выступать за сборную Дании, играл на ЧМ-2010 и Евро-2012, однако российские таксисты могли за здоровье не беспокоиться — последний чемпионат мира Бентнер пропустил.