Загитова выиграла короткую программу на Гран-при Финляндии

После короткой программы Загитова уже выигрывает у ближайшей конкурентки 5,13 балла. Второе место у японки Юны Сираивы, третья — бельгийка Лина Хендрикс. Россия на турнире также представлена Светланой Константиновой (она четвёртая) и Дарьей Паненковой (шестая).

Загитова сделала ошибку на первом же каскаде, совершив недокрут, однако в дальнейшем откатала программу хорошо. Тем не менее своим результатом она была заметно недовольна.

Всего 68,90 — это на шесть баллов меньше, чем набрала победительница первого этапа Гран-при в Канаде Елизавета Туктамышева со своим довольно эротическим танцем. По словам легендарного тренера Алексея Мишина, в программу момент с раздеванием включил он. Ещё одна россиянка, Евгения Медведева, стала в Лавале третьей.