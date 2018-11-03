Такого Кононова Федун не возьмёт. "Локо" победил "Арсенал" и стал вторым в РПЛ

В открывавшем 13-й тур матче "Локомотив" в очередной раз дожал соперника во втором тайме благодаря прекрасной игре Антона Миранчука — 3:1. Юрий Сёмин не очень помог Кононову в возможных переговорах со "Спартаком" — тому такими темпами не светит ни красно-белый клуб, ни успех в Туле.

"Локомотив" подошёл к матчу с "Арсеналом" с 4-матчевой победной серией, туляки в последнее время в подвешенном состоянии. По информации СМИ, они должны были вот-вот лишиться главного тренера, но после спада волны слухов вокруг Кононова заиграли даже веселее. И это подтвердилось в Москве. Кстати, сам Кононов перед игрой довольно жёстко для себя посоветовал про переход в "Спартак" спросить у инсайдера Нобеля Арустамяна.

"Локо" привычно стал растягивать оборону соперника, владея мячом. После пары быстрых комбинаций были шансы у обоих братьев Миранчуков — но Антон попал в сетку ворот с внешней стороны, а Алексей — в перекладину.

В итоге привычно для Черкизова решающими стали стандарты. Сначала после штрафного уже второй гол за российский клуб забил чемпион мира немец Хёведес. Голевую передачу, что интересно, отдал Фернандеш, который якобы конфликтовал с Сёминым. Всё как когда-то у Мусы и Гончаренко — их публичная стычка у скамейки запасных сыграла команде только на пользу.

Гол со стандарта — уже восьмой для железнодорожников в чемпионате.

Однако туляки играли ничуть не хуже "Локо", да и болели активно: в Москву приехало несколько сотен поклонников "канониров". В конце первого тайма игроки Кононова овладели преимуществом и вполне могли наказывать Гильерме за непонятные рейды из ворот. Но тоже воспользовались стандартом: с углового Ткачёв направил мяч точно в голову Беляеву, тот выиграл верховую борьбу — и 1:1.

Сёмин был взбешён результатом первого тайма и в перерыве сделал двойную замену. Вместо только что вылечившегося Фарфана вышел Эдер, а Баринова заменил Идову. Крыховяк стал действовать ближе к атаке — и именно эта перестановка сыграла. Поляк оживил игру и стал автором голевой передачи для Антона Миранчука. Тому после удара помог рикошет — но абсолютно по делу. Уж слишком плотно прижались к своим воротам гости. Ещё чуть-чуть — и нежно бы обнимали штанги.

Ну а через несколько минут Антон разыгрался настолько, что сделал дубль. Он стал вторым для 23-летнего игрока за три дня! До этого он же сломал в Кубке России волю "Енисея". И снова удар был нанесён со столь близкого расстояния, что даже вратарь с такой локомотивовской фамилией, как Нигматуллин, не смог его отразить.

3:1 — гонка за "Зенитом" и борьба за второе место продолжается. Положение Кононова подвисает: Федуну вряд ли понравится брать проигрывающего тренера, да и Тула оседает на 10-м месте с перспективой стать по итогам тура 13-й.

Чемпионат России. 13-й тур.

"Локомотив" — "Арсенал" — 3:1 (1:1).

Голы: Хёведес, 26 (1:0). Беляев, 35 (1:1). Ан. Миранчук, 70 (2:1), 74 (3:1).

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 28 очков (12 матчей).

2. "Локомотив" — 24 (13).

3. "Краснодар" — 22 (12).

4. "Ростов" — 21 (12).

5. "Спартак" — 19 (12).

6. ЦСКА — 19 (12).

7. "Рубин" — 19 (12).

...

10. "Арсенал" — 14 (13).