Далалоян взял четвёртую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Россиянин Артур Далалоян вслед за серебряной и двумя золотыми медалями добавил в свою коллекцию серебро в опорном прыжке. И снова в борьбе за первое место всё решили доли балла — северокорейцу Ри Сэ Квану наш двукратный чемпион мира уступил лишь 5 сотых. У соперника из КНДР были более насыщенные элементами прыжки, и запаса в сложности хватило, чтобы стать первым.

Третье место занял японец Кендзо Сирай, которого вчера Далалоян опередил в борьбе за первое место в вольных упражнениях.

Ещё один россиянин Никита Нагорный продолжил свою полосу невезения и стал лишь пятым, хотя по итогам выполнения первого из двух прыжков был третьим.

В общекомандном зачёте у сборной России два золота, три серебра и одна бронза. Выше только США — 3-1-1.

"Хотел всё бросить, но выдержал". Мама — о пути к золоту ЧМ гимнаста Далалояна